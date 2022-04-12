12 апреля 2022



Орловцам покажут истории «Из жизни стекла» (6+)

В Орловском краеведческом музее открылась персональная выставка члена фотоклуба «Пушкино» Виктора Печенева «Из жизни стекла». Его имя хорошо известно в журналистской среде крупных издательств, таких как «Интерреклама», «Внешторгиздат», «Памятники Отечества», «Лента» и др. Знаком фотограф и орловскому зрителю: он участник нескольких выставок и фестивалей, прошедших под флагом Орловского фотографического общества при Орловском краеведческом музее.

Творчество Викрора Печенева многогранно: пейзажи, репортажи, рекламная фотография. «Для меня фотография это не только работа, но и путешествия, встречи с прекрасным и отрада, — говорит автор выставки. — Удачный снимок – всегда сильный энергетический заряд и удовлетворение. Довольно много провожу времени в мастерской, снимаю, в основном, натюрморт, предпочитаю композиции со стеклом: нравится экспериментировать с цветом, освещением, фонами, что всегда даёт безграничную волю фантазии и самый непредсказуемый и интересный результат».

 

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Опубликовано 12 Апр 2022 в 18:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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