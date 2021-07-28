Орловцам покажут, как можно органично сочетать архитектуру и природу (12+)

Орловский музей изобразительных искусств представит выставку “Обретение: образы русской истории в пейзажной живописи Алексея Комова”. Экспозиция объединяет картины автора, выполненные за последние 10 лет в путешествиях по России. Лейтмотив выставки — православный пейзаж, передающий атмосферу одухотворённого состояния природы и актуальное состояние исторических объектов православной архитектуры. Все картины показывают гармоничное сочетание природных красот с архитектурными памятниками православной России. Это архитектурные пейзажи средней полосы, севера, Золотого кольца. Орловцев ждет встреча с живописными просторами полей или дебрями русского леса, старинными храмами и монастырями, заброшенными сельскими церквушками, полуразрушенными колокольнями и возрожденными святынями.

Как рассказали в музее, автор акцентирует внимание зрителя на особом историко-православном содержании пейзажей, которое передается через отражение внутреннего отношения мастера к изображенному, через особый подбор сюжетов, через любовь к родным мотивам и образам, через трогательную связь с Орловщиной, его малой родиной. Момент слияния человека с родной природой в единстве настроения уподоблен в картинах мастера моменту религиозного просветления, когда тайный «невечерний» свет становится явным, преображая сознание и окружающий мир.