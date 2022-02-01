1 февраля 2022



Орловцам покажут монеты с редкими животными

Бульвар Победы в Орле украсили стенды, рассказывающие о редких памятных монетах. На них изображены необычные для современной нумизматики персонажи — животные России, внесённые в Красную книгу. Образы редких и исчезающих животных на современных монетах Банка России – это, в первую очередь, призыв к защите природного многообразия, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

«С 1992 года Банк России выпускает памятные монеты, посвященные фауне нашей страны. Серии «Красная книга» и «Сохрани наш мир» насчитывают более 150 монет. Неразрывное единство фауны со средой обитания положено в основу этой выставки, дающей возможность через искусство малой пластики больше узнать о редких представителях живой природы», — отмечают представители Банка России.

Все животные изображены такими, какие они есть или были на самом деле – достоверность признают профессиональные ученые-зоологи. Экспозиция под открытым небом будет открыта до конца марта.

А кто доживет до апреля – сможет увидеть редких краснокнижных животных своими глазами. В Орле, в черте города, конкретно в Парке Победы обитают болотные черепахи. Как раз с апреля они регулярно начинают вылезать на солнышко, чтобы погреться. В это время еще мало прибрежной растительности и этих удивительных существ можно увидеть своими глазами. Черепахи — очень пугливые существа, поэтому подходить к берегу нужно очень осторожно и медленно. Обычно они подпускают к себе метров на 10, не больше.

Из других редких животных в Орле вживую можно встретить: пчелу-плотника, махаона, летнего щитня, восковиков перевязанных, стрекозу большое коромысло, различных бабочек-червонцев и голубянок, бабочку-зорьку, переливниц, пеструшку Сапфо, бражников (в том числе редкую бабочку-поросёнка) и даже голубую орденскую ленту. Полный список редких животных Орловской области опубликован в обновленной версии региональной Красной книги.

 

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Опубликовано 01 Фев 2022 в 13:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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