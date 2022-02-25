Орловцам покажут «Сказки Брянского леса» (0+)

3 марта в 15:00 в Мемориальной мастерской Народного художника СССР А.И. Курнакова состоится открытие персональной выставки орловского фотохудожника Дмитрия Голубева «Сказки Брянского леса». На выставке представлен Брянский лес, с его туманными пейзажами, крутыми меандрами рек, образующими красивые повороты и изгибы. Большое разнообразие флоры и фауны, завораживающее цветение сон-травы и бересклета, узорчатый лесной ковер из фиалок, волшебный гриб весёлка и всеми любимый подберезовик, можем мы увидеть на его снимках. Уникальные кадры: журавли, которые готовятся лететь в теплые края, любопытная куница и, конечно же, он «Лесной великан» — красавец зубр.

Открытие выставки состоится 3 марта — это Всемирный день дикой природы. Мы должны помнить, насколько хрупка наша природа, ее обитатели и чем чревато их уничтожение. Выставку вы можете посетить с 3 марта по 27 мая 2022 года. Время работы: с 10.00 до 17.00. Выходной день: понедельник. Адрес: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина 3А.