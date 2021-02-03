Орловцам помогут делать уроки с азбукой Брайля

С проблемой распознавания текстов азбуки Брайля сталкиваются обычные граждане, которые имеют родственников — незрячих людей. Например, на проверку домашнего задания незрячего ребенка педагоги и родители тратили по много часов. С помощью нового цифрового решения на это уйдет всего несколько минут. Новая технология позволяет сделать фото страницы с брайлевским текстом и получить ее расшифровку в виде обычного текста. Кроме русского языка, программа распознает английский язык и математические символы.

Данное цифровое решение подойдет всем заинтересованным гражданам и организациям, в том числе медицинским, образовательным и другим, которые предоставляют людям с нарушением зрения услуги в различных сферах. Цифровое решение находится в свободном доступе по адресу http://angelina-reader.ru