Орловцам помогут разобраться в тонкостях финансовых продуктов

Банк России работает над повышением прозрачности отношений между клиентами и банками при продаже сложных финансовых продуктов. До подписания договора орловцы смогут получить ключевой информационный документ (КИД). Это «памятка», в которой необходимая потребителю информация изложена простым языком в доступном формате.

В пресс-службе Банка России пояснили, что нововведение поможет не только разобраться в тонкостях предлагаемого продукта, но и сравнить предложения разных кредитных учреждений, сделать информированный выбор и самое главное — избежать рисков.

— Как правило, гражданам довольно сложно понять договоры кредитных организаций, так как они написаны сложным языком с использованием специальной терминологии, — говорит заместитель управляющего Орловским отделением Банка России Игорь Злобин. – Ключевой информационный документ – так называемый паспорт продукта – будет написан просто, без обилия финансовых и юридических терминов. Все особенности и риски будут изложены в упрощенной форме не более, чем на двух-трех страницах текста, который не должен быть напечатан мелким шрифтом.

Ключевой информационный документ – стандартизированный, он имеет информационно-справочный характер и не подменяет правила и условия договора. Потребитель получит его как при первичном обращении в финансовую организацию за консультацией, так и непосредственно перед подписанием и продлением договора. Ключевой информационный документ не будет содержать маркетинговые или рекламные материалы. Информация в нем должна быть актуальна на момент предложения потребителю. Клиенты смогут получить КИД на бумажном носителе при визите в офис, а также он будет доступен в Личном кабинете потребителя и размещен на сайтах финансовых организаций.