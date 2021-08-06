6 августа 2021



Орловцам пообещали не прививать детей от коронавируса

Руководитель облдепартамента образования Татьяна Крымова рассказала о вакцинации от коронавируса в образовательных учреждениях региона. В частности, что перед 1 сентября или позже несовершеннолетним детям прививку делать не будут

«В Орловской области решения об обязательной вакцинации не принято. Для сотрудников образовательных организаций прививка против новой коронавирусной инфекции проводится на добровольной основе. Руководитель любой школы, детского сада, вуза заинтересован в бесперебойной работе своего коллектива. В текущей эпидситуации это возможно только при иммунизации не менее 60% сотрудников. Мы стремимся максимально обезопасить педагогические и детские коллективы от распространения новой коронавирусной инфекции, предлагая коллегам пройти вакцинацию перед началом нового учебного года», — рассказала Татьяна Крымова.

Сегодня же во время брифинга и.о. руководителя депздрава Владимир Николаев ответил на вопрос про вакцинацию студентов. Поскольку принято решение прививать лиц, старше 18 лет — то только те студенты, кто достиг этого возраста и будут вакцинированы от новой коронавирусной инфекции.

 

Орловцы смогут приехать на «Троицкие хороводы» специальным автобусным рейсом «Орел-Жудре»
В районах Орловской области ожидаются ливни и град
Роспотребнадзор забраковал всего один родник накануне Крещения
Опубликовано 06 Авг 2021 в 12:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"