Орловцам пообещали не прививать детей от коронавируса

Руководитель облдепартамента образования Татьяна Крымова рассказала о вакцинации от коронавируса в образовательных учреждениях региона. В частности, что перед 1 сентября или позже несовершеннолетним детям прививку делать не будут

«В Орловской области решения об обязательной вакцинации не принято. Для сотрудников образовательных организаций прививка против новой коронавирусной инфекции проводится на добровольной основе. Руководитель любой школы, детского сада, вуза заинтересован в бесперебойной работе своего коллектива. В текущей эпидситуации это возможно только при иммунизации не менее 60% сотрудников. Мы стремимся максимально обезопасить педагогические и детские коллективы от распространения новой коронавирусной инфекции, предлагая коллегам пройти вакцинацию перед началом нового учебного года», — рассказала Татьяна Крымова.

Сегодня же во время брифинга и.о. руководителя депздрава Владимир Николаев ответил на вопрос про вакцинацию студентов. Поскольку принято решение прививать лиц, старше 18 лет — то только те студенты, кто достиг этого возраста и будут вакцинированы от новой коронавирусной инфекции.