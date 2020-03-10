10 марта 2020



Орловцам пообещали проблемы с ТВ из-за… Солнца

РТРС предупредила орловских телезрителей о солнечной интерференции. Интерференция — это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна на телебашне выстраиваются на одной линии. Солнце — мощный источник радиосигнала. Оказавшись с ним на одной линии, наземный ретранслятор принимает вместе с сигналом со спутника связи и солнечный сигнал и передает их дальше — на антенны телезрителей.

На экране телевизора сигнал Солнца выглядит как помеха, «шумы» изображения и звука. В пик солнечной интерференции телепрограммы могут пропадать полностью, но на совсем короткое время (5-20 минут). РТРС тщательно готовится к интерференции и минимизирует ее влияние на работу ретрансляторов, поэтому большинство пользователей цифрового эфирного телевидения, скорее всего, не заметят признаков интерференции, — уточнили в пресс-службе облправительства.

В этом году интерференция в России приходится на период с 21 февраля по 16 марта. Для каждой конкретной передающей станции время начала и окончания интерференции рассчитывается с точностью до минуты. График возможных перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения трансляции» и в Кабинете телезрителя online.rtrn.ru.

 

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Опубликовано 10 Мар 2020 в 13:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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