15 декабря 2021



Орловцам посоветовали выбирать новогодние гирлянды с толстыми проводами

Специалисты Роспотребнадзора опубликовали памятку для орловцев – как выбрать новогоднюю гирлянду. Прежде всего, гирлянда должна быть безопасной: для размещения на елке используются гирлянды мощностью не более 50 Ватт. Предпочтение лучше отдать гирляндам, работающим через адаптер, то есть на пониженном напряжении: сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 квадратных мм, а сам провод должен иметь толстую изоляцию. Расстояние по шнуру от ближайшей лампочки до вилки должно быть не меньше 1,5 метров. Комплект гирлянды должен включать в себя запасные лампочки того же вида, что и установленные в гирлянду. Если основных лампочек в гирлянде меньше 18, то запасных должно быть две, если 18 и больше — то три.

Кроме того, следует обратить внимание – есть ли на товаре все данные о производителе; сведения об основных потребительских свойствах товара; правила и условия эффективного и безопасного использования. Елочные гирлянды подлежат обязательной сертификации. При выборе товаров новогоднего ассортимента особое внимание следует обратить на их маркировку, которая размещается на упаковке, этикетке, листке-вкладыше. Естественно, что лучше всего покупать гирлянду в надёжных торговых точках. Еще в магазине проверьте работу гирлянды во всех режимах. Также необходимо осмотреть и проверить места, в которых соединяются различные компоненты гирлянды — проверить надежность гнёзд, сохранность изоляции, соединение с блоком управления и с вилкой.

 

В Орловской области от гриппа привито 20 тысяч детей
В Орловской области подведут итоги конкурса «Женщина-лидер года»
Пушкинка приготовила для орловчан «Ларец новогодних сюрпризов» (6+)
Опубликовано 15 Дек 2021 в 17:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"