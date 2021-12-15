Орловцам посоветовали выбирать новогодние гирлянды с толстыми проводами

Специалисты Роспотребнадзора опубликовали памятку для орловцев – как выбрать новогоднюю гирлянду. Прежде всего, гирлянда должна быть безопасной: для размещения на елке используются гирлянды мощностью не более 50 Ватт. Предпочтение лучше отдать гирляндам, работающим через адаптер, то есть на пониженном напряжении: сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 квадратных мм, а сам провод должен иметь толстую изоляцию. Расстояние по шнуру от ближайшей лампочки до вилки должно быть не меньше 1,5 метров. Комплект гирлянды должен включать в себя запасные лампочки того же вида, что и установленные в гирлянду. Если основных лампочек в гирлянде меньше 18, то запасных должно быть две, если 18 и больше — то три.

Кроме того, следует обратить внимание – есть ли на товаре все данные о производителе; сведения об основных потребительских свойствах товара; правила и условия эффективного и безопасного использования. Елочные гирлянды подлежат обязательной сертификации. При выборе товаров новогоднего ассортимента особое внимание следует обратить на их маркировку, которая размещается на упаковке, этикетке, листке-вкладыше. Естественно, что лучше всего покупать гирлянду в надёжных торговых точках. Еще в магазине проверьте работу гирлянды во всех режимах. Также необходимо осмотреть и проверить места, в которых соединяются различные компоненты гирлянды — проверить надежность гнёзд, сохранность изоляции, соединение с блоком управления и с вилкой.