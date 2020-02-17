Орловцам предлагают изготовить чучела

1 марта Детский парк подведёт итоги конкурса на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня Масленица».

Соорудить свою Марену-зиму предлагают воспитанникам учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования в возрасте от 3 до 18 лет (включительно).

Кукла-участница должна быть не менее 1,2 метра. Её одеяние и каркас можно соорудить из любых материалов.

Заявки на участие и фотографии своей Марены-зимы участники должны направить до 27 февраля на электронную почту park.park@mail.ru. Дополнительная информация — по телефону 73-17-20.

Куклы-чучела участникам предстоит самостоятельно доставить на площадь Ленина 1 марта к 11.30.

Подведение итогов конкурса «Сударыня Масленица» состоится в тот же день.

Участники конкурса получат грамоты за участие, победители и призёры — памятные призы.