Орловцам предлагают приехать на работу на велосипедах

Всероссийская акция «На работу на велосипеде» пройдет в Орле завтра, 17 мая.

Мероприятие проводится в России три раза в год и показывает, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, для этого не требуется специальная одежда или подготовка.

Это не велопарад, привязанный к определённому маршруту и времени, участники акции просто разъедутся по своим делам, напоминает мэрия Орла.

Повторно принять участие в акции можно будет 20 сентября.