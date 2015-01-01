Орловцам предлагают выбрать место для создания Аллеи трудовой славы

На главной странице официального сайта горадминистрации стартовал опрос общественного мнения. Орловцев просят определить лучшее место для расположения в областном центре Аллеи трудовой славы. Там планируется разместить фотопортреты передовиков труда Орловщины.

Опрос будет проходить с 3 по 22 мая. Посетителям предлагается проголосовать за одну из предложенных территорий или предложить альтернативное место на свой выбор (варианты ждут на почту pressa@orel-adm.ru):

площадь Содружества (перед администрацией Северного района города Орла, ул. Московское шоссе, д. 137);
сквер имени пионерской организации «Орлята» (перед магазином «Орел», ул. Приборостроительная, д. 21);
сквер по адресу город Орел, ул. Октябрьская, д. 35 (перед входом в здание Федерации профсоюзов Орловской области).

 

В первом полугодии Орловские суды рассмотрели 1163 уголовных дела, по ним осуждено 1130 человек
Екатерина Стрелец уходит с должности начальника управления коммунального хозяйства г. Орла
В «Орловском полесье» создают экотропу по болоту
Опубликовано 04 мая 2018 в 17:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"