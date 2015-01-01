Орловцам предлагают выбрать место для создания Аллеи трудовой славы

На главной странице официального сайта горадминистрации стартовал опрос общественного мнения. Орловцев просят определить лучшее место для расположения в областном центре Аллеи трудовой славы. Там планируется разместить фотопортреты передовиков труда Орловщины.

Опрос будет проходить с 3 по 22 мая. Посетителям предлагается проголосовать за одну из предложенных территорий или предложить альтернативное место на свой выбор (варианты ждут на почту pressa@orel-adm.ru):

площадь Содружества (перед администрацией Северного района города Орла, ул. Московское шоссе, д. 137);

сквер имени пионерской организации «Орлята» (перед магазином «Орел», ул. Приборостроительная, д. 21);

сквер по адресу город Орел, ул. Октябрьская, д. 35 (перед входом в здание Федерации профсоюзов Орловской области).