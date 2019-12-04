Орловцам предлагают забрать домой четвероногих друзей

В это воскресенье, 8 декабря, в Творческом экспериментальном центре (ул. Фомина, 9) состоится благотворительный праздник «Счастье рядом», участники которого забрать домой кота или собаку и получить подарок от спонсора мероприятия, сообщает администрация Орла.

Мероприятие продлится с 12.00 до 18.00.

Более ста щенков, котят и кошек будут ждать своих хозяев. Организаторы гарантируют: все животные привиты и стерилизованы по возрасту.

Любого хвостатого участника выставки можно забрать домой совершенно бесплатно. Однако придется заключить договор ответственного содержания. Для этого орловцев просят не забыть паспорта.

Любой желающий может поддержать бездомных животных и принять участие в акции «Мешок добра»: здесь пригодится любая помощь для животных — консервы, корма, наполнители, лекарства.

Посещение выставки со своими животными строго запрещено.

Организуют «Гав-мяу пати» ОРОО защиты животных «Забота», а также группы помощи бездомным животным «Пушистые сердца» и «Эра милосердия».