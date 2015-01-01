Орловцам предложили бесплатный гектар на Дальнем Востоке

Росреестр заключает соглашения с Многофункциональным центром о приеме заявлений от орловцев на получение «дальневосточного гектара», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники МФЦ с 1 февраля 2017 года будут принимать заявления орловцев, решивших получить в безвозмездное пользование земельный участок, и помогать им оформлять заявки с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток», которая размещена на сайте «Надальнийвосток.рф».

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, каждый житель нашей страны может один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет. При этом он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно. С 1 октября 2016 года все жители Дальнего Востока могут получить земельный участок на территории своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года все россияне смогут стать обладателями гектара земли на Дальнем Востоке.

 

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Опубликовано 27 Янв 2017 в 15:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 33

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