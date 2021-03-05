Орловцам предложили использовать типовые уставы для ООО

С ноября 2020 года у создаваемых и уже действующих обществ с ограниченной ответственностью появилась возможность использовать типовые уставы. В числе их основных преимуществ – экономия времени на составлении и утверждении устава ООО, на его оформлении для регистрации в налоговом органе, — рассказали в пресс-службе ФНС.

В типовом уставе нет сведений о наименовании ООО, месте нахождения и размере уставного капитала, поэтому при их изменении не придется вносить изменения в устав ООО. Типовой устав ООО не требуется представлять в налоговый орган, а также уплачивать пошлину при переходе ООО со своего собственного устава на типовой.

Подобрать оптимальный типовой устав для общества с ограниченной ответственностью поможет специальный Интернет-сервис ФНС России (https://service.nalog.ru/statute/). Пользователю достаточно ответить на семь вопросов, и сервис автоматически подберет самый подходящий из 36 утвержденных типовых уставов.