Орловцам предложили избавиться от мелочи

Для возврата монет в кассы банков с 1 октября по 31 октября 2019 в Орле и области пройдет акция «Месяц приема монеты». Как пояснили в пресс-службе орловского отделения Банка России, у местных жителей на руках скопилось большое количество мелких монет, которые не попадают в денежное обращение. При этом, несмотря на распространение современных технологий безналичных денежных расчетов и платежей, монеты всех номиналов продолжают оставаться востребованными в денежном обороте.

Монеты можно сдать в кредитные организации без комиссии в обмен на банкноты Банка России или на памятные монеты Банка России (при возможности), либо для зачисления на счета благотворительных фондов, детских домов и других организаций, оказывающих материальную помощь и поддержку нуждающимся.