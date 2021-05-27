27 мая 2021



Орловцам предложили изучить тему «загрязнения» русского языка (12+)

Экспозиция «Славим живое русское слово» открылась сегодня  в зале периодических изданий Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина, сообщает официальный Портал Орловской области.

Выставка начала работу в рамках проведения Пушкинского дня в России.

На страницах периодических изданий, представленных на выставке в Бунинской библиотеке − «Литературная газета», «Культура», «Власть», «Россия и современный мир», «Вестник МУ. Социология и политология», «Русский язык в школе», «Отечественные записки», «Литература в школе», «Русская словесность», научное сообщество, общественные деятели, писатели, педагоги развернули широкое дискуссионное поле о современном состоянии и будущем развитии русского языка.

Авторы поднимают проблемы «загрязнения» языка немотивированными заимствованиями, употреблением ненормативной лексики, приверженностью к штампам, отмечают негативное влияние на культуру речи молодежного жаргона, особое внимание уделяют специфике использования русского языка в интернете.

Выставка будет работать в Бунинской библиотеке до 10 июня.

 

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Опубликовано 27 мая 2021 в 13:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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