27 сентября 2019



Орловцам предложили обсудить правила выгула собак на публичных слушаниях

В Орле в первом чтении приняты поправки в «Правила благоустройства и санитарного содержания», касающиеся некоторых вопросов содержания домашних животных. Теперь, чтобы документ получил силу нормативного акта, необходимо пройти процедуру публичных слушаний, внести в него предложенные жителями города поправки и принять в окончательном чтении.

Правила предлагается дополнить требованиями к собаководам исключить возможность перехода собак через дорогу без поводка, а также провоза в лифтах, нахождения в подъездах и во дворах. Стоит упомянуть и такое требование к собаководам, прописанное в документе: «Обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного».

Правила запрещают выгул собак на территориях образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, детских и спортивных площадок, кладбищ, пляжей, возле точек общепита. Публичные слушания по этому вопросу назначены на 16:00 16 октября в малом зале администрации города Орла (Пролетарская Гора, 1).

 

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Опубликовано 27 Сен 2019 в 16:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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