27 марта 2019



Орловцам предложили обсудить схему обращения с отходами

До 20 апреля на официальном портале Орловской области будет идти общественное обсуждение проекта территориальной схемы обращения с отходами. Для участия в обсуждении необходимо зайти по ссылке. Здесь можно познакомиться с проектом приказа, пояснительной запиской и электронной моделью территориальной схемы, — отметили в пресс-службе облправительства.

Все желающие могут направить организатору общественного обсуждения свои замечания. Для этого нужно будет заполнить специальную форму, и указать свой адрес электронной почты. В течение 7 рабочих дней со дня окончания срока проведения обсуждения будут рассмотрены все поступившие замечания и предложения. Протокол по итогам обсуждения будет размещен в разделе «Общественное обсуждение нормативных правовых актов органов государственной власти Орловской области».

 

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Опубликовано 27 Мар 2019 в 12:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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