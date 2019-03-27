Орловцам предложили обсудить схему обращения с отходами

До 20 апреля на официальном портале Орловской области будет идти общественное обсуждение проекта территориальной схемы обращения с отходами. Для участия в обсуждении необходимо зайти по ссылке. Здесь можно познакомиться с проектом приказа, пояснительной запиской и электронной моделью территориальной схемы, — отметили в пресс-службе облправительства.

Все желающие могут направить организатору общественного обсуждения свои замечания. Для этого нужно будет заполнить специальную форму, и указать свой адрес электронной почты. В течение 7 рабочих дней со дня окончания срока проведения обсуждения будут рассмотрены все поступившие замечания и предложения. Протокол по итогам обсуждения будет размещен в разделе «Общественное обсуждение нормативных правовых актов органов государственной власти Орловской области».