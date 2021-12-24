Орловцам предложили отдать своих «новогодних красавиц» на переработку

После новогодних праздников, конкретно 22 января, горожане смогут сдать на утилизацию главный новогодний атрибут. В рамках зимней экологической акции «Ёлки – не мусор» активисты в течение одного дня соберут выполнившие свой праздничный долг деревья и отправят их на эко-переработку. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, акция «Ёлки – не мусор» уже проходила в прошлом году. Тогда жители Орла проявили интерес к инициативе и буквально за два часа принесли на точки приёма более 150 елей, сосен и пихт. Все собранные деревья были вывезены на конный двор «Вязки», переработаны и использованы в качестве подстилочного и кормового материала для животных.

Цель акции – не только полезно утилизировать деревья, а показать, как можно уменьшить количество мусора после праздников, формируя культуру бережного отношения к ресурсам. На этот раз ёлки измельчат с помощью специальных дробилок. А получившаяся ароматная щепа пойдёт на обустройство экологических маршрутов на территории парк-отеля «Дом лесника» в национальном парке «Орловское полесье», подстилку и подкормку животных, а также станет мульчёй – полезным удобрением, улучшающим свойства почвы. Таким образом, новогодние символы получат «вторую жизнь», принесут пользу, а не пополнят мусорные полигоны.

Так что 22 января все желающие смогут принести оставшиеся после праздника ели, пихты и сосны, но без украшений и елочной мишуры – это обязательное условие. Пункты приема планируется организовать в восьми точках во всех районах Орла. С более подробной информацией, а также с полным списком точек приёма можно ознакомиться на странице акции «Елки – не мусор»: https://социальныйфонд.рф/ёлка-не-мусор-2021/.