Орловцам предложили перейти на электронные извещения о посылках

Почта России начала отправлять электронные извещения о поступлении регистрируемых почтовых отправлений. Пользователи, оформившие на почте простую электронную подпись, могут отказаться от получения бумажных уведомлений. После обработки отправления в почтовом отделении электронное извещение автоматически приходит клиенту на электронную почту или в виде СМС на телефонный номер, который он указал при регистрации простой электронной подписи. Пользователям мобильного приложения Почты России также поступит push-уведомление. После этого можно сразу идти за отправлением на почту или оформить доставку на дом на сайте или в приложении.

Подключиться к услуге можно в мобильном приложении Почты России в разделе «Мой профиль», в Личном кабинете или на сайте www.pochta.ru. Для этого необходимо иметь простую электронную подпись, которую можно оформить на сайте Почты России через подтвержденный профиль Госуслуг или в любом почтовом отделении. Уже почти 77% почтовых отправлений клиенты Почты России получают с помощью простой электронной подписи, — расскзали в пресс-службе ведомства.