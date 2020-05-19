19 мая 2020



Орловцам предложили перейти на электронные извещения о посылках

Почта России начала отправлять электронные извещения о поступлении регистрируемых почтовых отправлений. Пользователи, оформившие на почте простую электронную подпись, могут отказаться от получения бумажных уведомлений. После обработки отправления в почтовом отделении электронное извещение автоматически приходит клиенту на электронную почту или в виде СМС на телефонный номер, который он указал при регистрации простой электронной подписи. Пользователям мобильного приложения Почты России также поступит push-уведомление. После этого можно сразу идти за отправлением на почту или оформить доставку на дом на сайте или в приложении.

Подключиться к услуге можно в мобильном приложении Почты России в разделе «Мой профиль», в Личном кабинете или на сайте www.pochta.ru. Для этого необходимо иметь простую электронную подпись, которую можно оформить на сайте Почты России через подтвержденный профиль Госуслуг или в любом почтовом отделении. Уже почти 77% почтовых отправлений клиенты Почты России получают с помощью простой электронной подписи, — расскзали в пресс-службе ведомства.

 

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Опубликовано 19 мая 2020 в 14:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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