Орловцам предложили поговорить о депрессии

Сегодня во всём мире проводят День Здоровья, который на этот раз организовали под девизом «Депрессия: давай поговорим». Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, данная тема выбрана не случайно. Зачастую депрессию многие не воспринимают как серьёзную проблему, оказывающую негативное влияние на здоровье человека. Депрессия может ассоциироваться с плохим настроением, временной усталостью, или даже с характером человека. Порой это слово используют совершенно здоровые люди, не задумываясь, что настоящая депрессия является не отражением временного упадка сил, а самым настоящим заболеванием. Однако если вовремя не поставить правильный диагноз и не уделить достаточно внимания этой проблеме, последствия могут быть тяжелыми как для индивидуума, так и для окружающих его людей.

Депрессии могут быть подвержены люди любого возраста и пола. Причинами, вызывающими депрессию, могут стать тяжелые жизненные ситуации (смерть близких, проблемы на работе, семейные проблемы); последствия тяжёлых болезней; дисбаланс биологически активных веществ в головном мозге (чаще встречается у женщин, что связано с частыми гормональными перестройками в организме); прием некоторых лекарственных препаратов (лекарства, содержащие эстрогены, интерферон, противоопухолевые препараты и др.).

Депрессия наносит большой вред здоровью и жизни человека. Депрессия мешает индивидууму выполнять даже самые простые повседневные задачи, человек становится рассеянным, не может сосредоточиться, теряет интерес к окружающей действительности. Это может привести к таким последствиям, как потеря контакта с окружающими, распаду семьи, плохой успеваемости в учёбе, понижению трудоспособности, потери работы. Человек, страдающий депрессией, может перестать следить за своим здоровьем, не уделить вовремя достаточно внимания болезням, которые в дальнейшем нанесут непоправимый вред. В крайних случаях депрессия может привести к самоубийству , которое, по данным ВОЗ, является на сегодня второй ведущей причиной смерти среди людей в возрасте 15-29 лет.

Особое внимание в 2017 году уделяется трем категориям населения, подверженным этой проблеме в гораздо большей степени, нежели остальные: молодежь в возрасте 15-24 лет, женщины детородного возраста (особенно молодые матери), а также пожилые люди (старше 60 лет).

Депрессия поддается профилактике и лечению. Для начала нужно определить симптомы. На наличие депрессии указывают: чувство тревоги, беспокойства, внутреннее напряжение; беспричинное ожидание беды; заниженная самооценка, чувство вины, беспомощности и никчемности; апатия, потеря интереса к прежде любимым занятиям, к близким людям; снижение энергии, вялость; бессонница или сонливость по утрам; плохая память, неспособность сконцентрироваться; изменение аппетита; снижение сексуальных потребностей; восприятие будущего только в пессимистичном свете. Если некоторые из данных симптомов прослеживаются у человека на протяжении продолжительного времени, следует обратиться за помощью. Многие люди из-за стереотипов отказываются признавать у себя наличие депрессии и обращаться за помощью к специалистам. Однако оставлять проблему без внимания нельзя. Стоит помнить, что лечение депрессии напрямую зависит от степени тяжести. Более тяжёлую форму депрессии поможет преодолеть только общение с психотерапевтом. Из менее тяжёлых форм помогут выйти близкие люди, друзья, члены семьи. Также человек может помочь сам себе, если будет следовать основным правилам.

Основными методами в борьбе и в профилактике депрессии являются:

Физические нагрузки. При регулярных занятиях спортом, танцами или другими физическими нагрузками в кровь в больших количествах поступает гормон эндорфин, «гормон радости», способствующий повышению настроения. Кроме того, занятия спортом изменяют отношение человека к себе, повышают самооценку. Если состояние здоровья не позволяет заниматься спортом, можно заменить такие нагрузки на ежедневные прогулки. Физические нагрузки улучшают обмен веществ, способствуют здоровому сну.

Установление в семье и в кругу друзей гармоничных отношений, спокойной атмосферы. Для человека важно взаимопонимание в общении с близкими людьми, ощущение защищенности, стабильности и заботы.

Пребывание на свежем воздухе. Отдых или лёгкий труд на природе также благоприятно сказывается на настроении и здоровье человека. Человеку необходимо время от времени менять обстановку и рутинный образ жизни.

Здоровое и правильное питание является эффективным способом профилактики депрессии. Рекомендуется употреблять те продукты, которые содержат мало жира, богаты клетчаткой, богаты витаминами и минералами.

Важно не увлекаться употреблением алкоголя и табакокурением для избавления от симптомов депрессии. Такие привычки не только наносят вред здоровью, но и усугубляют состояние заболевшего депрессией.

Как уточнили в ведомстве, в ближайшее время в рамках акции в Орловской области пройдут тематические конференции, пресс-конференции, «круглые столы», семинары, лекции, беседы и уроки здоровья, в ходе которых специалисты более детально расскажут о депрессии и о том, как с ней бороться.