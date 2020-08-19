19 августа 2020



Орловцам предложили показать свою “Сладкую жизнь”

Участникам челленджа «Сладкая история» предстоит проявить свои кулинарные навыки и приготовить десерт в цветах национального триколора. Это могут быть торты, кексы, капкейки, желе, коктейли — всё, на что хватит фантазии и мастерства!

Фотографии с кулинарными шедеврами можно выложить как в своих аккаунтах в социальных сетях с хэштегами #СладкаяИстория и #БольшаяПеремена, так и в сообществе «Большая Перемена» в «Вконтакте» в комментариях под соответствующим постом.

В подписи к фотографии необходимо указать свои: ФИО, возраст и регион (можно хэштегами — #ОрловскаяОбласть, #Орел), а также отметить трёх друзей, которые смогут присоединиться к «сладкой» эстафете.

Приём работ завершится 22 августа в 23.59, а 23 августа в 18.00 в группе «Большая перемена» будут объявлены победители.

 

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Опубликовано 19 Авг 2020 в 15:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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