Орловцам предложили приехать на работу на велосипедах

18 мая и 21 сентября 2018 года в России пройдет ежегодная акция «На работу на велосипеде». Проведение акции призвано изменить модели поведения и мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта, поспособствует пропаганде здорового образа жизни.

В 2017 году акция «На работу на велосипеде» прошла в 35 областях РФ. В релизе облправительства говорится, что акцию поддержали руководители ряда регионов и городов. К акции присоединились более 200 компаний, общее число сотрудников которых составляет более 1 миллиона человек. С подробностями акции можно ознакомиться на сайте www.bike2work.ru.

В Орле из чиновников на велосипедах были замечены всего два человека. Это экс-глава Заводского района Святослав Кугот, который еще до назначения на этот пост активно перемещался по городу на двух колесах. И это очень заметно сказалось на его решениях по самым острым вопросам из жизни города. Ведь проблемы людей он видел не из окна служебного авто. Также на велосипеде часто появлялся экс-руководитель городского комитета по тарифам Андрей Тиунов, бывший начальником Кугота до назначения его на должность главы района. Остальные чиновники в пристрастии к здоровому образу жизни замечены не были.

 

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Опубликовано 20 Апр 2018 в 12:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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