Орловцам предложили проголосовать за места для благоустройства в 2018 году

Орловцы сами определят общественные территории, которые будут благоустроены в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Дело в том, что в проект вошли 37 общественных территорий. Перечень был сформирован с учетом обращений, поступивших от орловцев и организаций в администрацию областного центра, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В январе стартовал прием предложений по общественным территориям, которые будут отремонтированы в 2018 году в первоочередном порядке. Они принимаются до 8 февраля в письменной форме или форме электронного документа в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв — с 13.00 до 14.00) по адресу: Пролетарская гора, д. 1, 2-й этаж, кабинет 203 (для юридических лиц), кабинет 204 (для физических лиц) или по электронной почте: vopros@orel-adm.ru. Выразить свое мнение горожане также могут на сайте горадминстрации разделе «Городская среда». При этом можно либо отдать свой голос за одно из 37 мест либо предложить свой вариант.

Итоги обсуждения рассмотрит общественная комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации, представители депутатского корпуса и общественных организаций. С учетом мнения горожан она определит список тех общественных территорий, которые будут вынесены на рейтинговое голосование. Решение о назначении голосования будет опубликовано не позднее, чем за 30 дней до его проведения. В нем будут указаны дата и время, места проведения голосования, перечень самих территорий, а также порядок определения победителя.