17 сентября 2019



Орловцам предложили пройти 100-дневную тренировку по воркауту

Для спортсменов-любителей создана бесплатная образовательно-тренировочная программа SOTKA. Ее запуск запланирован на 23 сентября, — рассказали в пресс-службе облправительства. Данный проект представляет собой программу, в рамках которой участники получат практические навыки и теоретические знания о процессе тренировок, о правильном питании, мотивации и социальной активности.

В этом году организаторы программы запустили англоязычную версию приложения SОТКА (100-дневный воркаут), которая доступна в 30 странах (включая Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Италию и Испанию). Проект абсолютно бесплатен и доступен для всех желающих на сайте SОТКА (100-дневный воркаут) с 16 сентября 2019 года по ссылке https://100.workout.su/.

Также программу можно будет пройти на мобильных устройствах (смартфон, планшет) на операционных системах іОS и Android. Приложение скачали уже более 350 тысяч пользователей. Мобильная программа идентична по содержанию и по условию предоставления, что и программа на сайте.

 

Постамент под памятник Ивану Грозному установлен в Орле возле Богоявленского собора
В Орле полицейские задержали двух наркоманов с поличным
Орловчанка Дарья Курасова стала «Воспитателем года России»
Опубликовано 17 Сен 2019 в 12:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"