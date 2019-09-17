Орловцам предложили пройти 100-дневную тренировку по воркауту

Для спортсменов-любителей создана бесплатная образовательно-тренировочная программа SOTKA. Ее запуск запланирован на 23 сентября, — рассказали в пресс-службе облправительства. Данный проект представляет собой программу, в рамках которой участники получат практические навыки и теоретические знания о процессе тренировок, о правильном питании, мотивации и социальной активности.

В этом году организаторы программы запустили англоязычную версию приложения SОТКА (100-дневный воркаут), которая доступна в 30 странах (включая Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Италию и Испанию). Проект абсолютно бесплатен и доступен для всех желающих на сайте SОТКА (100-дневный воркаут) с 16 сентября 2019 года по ссылке https://100.workout.su/.

Также программу можно будет пройти на мобильных устройствах (смартфон, планшет) на операционных системах іОS и Android. Приложение скачали уже более 350 тысяч пользователей. Мобильная программа идентична по содержанию и по условию предоставления, что и программа на сайте.