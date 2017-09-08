Орловцам предложили протестировать новый сайт ФАС

ФАС России 18 ноября запустила новую версию своего официального сайта. Пока работа ведется в тестовом режиме и орловские антимонопольщики обратились к местным жителям с приглашением принять участие в его доработке. Если вы заметили на сайте ошибку, недостающие данные, некорректные ссылки и т.п. или у вас есть предложения, как сделать сайт ФАС лучше, пожалуйста, напишите об этом на адрес электронной почты site@fas.gov.ru

Как пояснили в пресс-службе ведомства, главной целью обновлений стало повышение эффективности информирования о деятельности ведомства, реализация принципов открытости и упрощение доступа к публичной информации о ФАС России. При разработке сайта был сделан акцент на расширение возможностей технического и пользовательского функционала системы. Новый сайт разработан в соответствии с требованиями законодательства и по своим функциям и возможностям ориентирован на максимальное раскрытие информации о деятельности службы.

В связи с переносом данных с предыдущей версии, новый сайт работает в тестовом режиме. ФАС России приносит свои извинения за возможные сбои в его работе.