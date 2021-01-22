Орловцам предложили сделать экокормушки для птиц

До весеннего потепления доживает от 1 до 3 мелких птиц из 10. Главная причина гибели птиц зимой — голод. Поэтому на платформе Ecowiki.ru стартовала всероссийская акция «Хранители птиц». Ее участников приглашают провести мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц из вторсырья и побороться за призы. В рамках акции пройдет конкурс на лучший мастер-класс. 5 марта жюри платформы Ecowiki.ru выберет трех победителей, которые получат в подарок домик для птиц «Синичник».

“Голод — основная причина гибели птиц зимой, поскольку большинство традиционных способов их пропитания становятся недоступны. Каждому под силу внести вклад в сохранение популяции городских птиц, установив кормушки и регулярно пополняя их подходящим кормом. Но чтобы помочь большему количеству пернатых, можно привлечь внимание жителей своего города к проблеме и научить их правильно заботиться о птицах”, — рассказали организаторы акции.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:

1. присоединиться к акции «Хранители птиц» на Ecowiki.ru и ознакомиться с инструкцией ecowiki.ru/winterbirds-for-activists;

2. до 28 февраля провести мастер-класс по изготовлению кормушки из вторсырья;

3. выложить пост в социальных сетях с рассказом о проведенном мероприятии, фотографиями и хештегами #эковики #хранителиптиц2021;

4. сдать отчет в личном кабинете акции на сайте Ecowiki.ru.

«Проведение мастер-классов по изготовлению кормушек для птиц — это не только творческий процесс, способный объединить соседей, друзей и семьи, но и полезное для природы дело. Зимой городские птицы наиболее уязвимы из-за погодных условий, а регулярно пополняемые кормушки — отличная возможность обеспечить их подкормкой, которая поможет благополучно перезимовать», — рассказала координатор акции «Хранители птиц» Алина Соколова.

Кстати, у кормушек есть несколько неочевидных плюсов. Во-первых, помимо пернатых за едой наведываются и другие животные. Например, в парке Ботаника, Наугорском лесу и Болховском микрорайоне — это белки. Привыкнув к регулярному присутствию людей, белки становятся менее пугливыми и позволяют себя разглядывать вблизи. Во-вторых, регулярная подкормка птиц приводит к кормушке все новых и новых обитателей. Так, в одном из детских садов, вслед за мелкими птицами возле кормушки прописались совы, чем вызвали неописуемый восторг детворы. В-третьих, регулярные наблюдения за птицами вызывают у детей желание продолжить заботу о пернатых. Возможно, следующий раз они захотят сделать скворечник, синичник, или же просто подарить птицам старый шерстяной носок для утепления гнезд.