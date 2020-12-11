11 декабря 2020



Орловцам предложили сыграть любимую мелодию на вокзале

В зале ожидания вокзала «Орёл» рядом с новогодней ёлкой поставили музыкальный арт-объект «С дыханием города в УНИСОН!», на котором можно поиграть. Идея его создания принадлежит детской школе искусств имени Кабалевского, а воплотить её помогли художники из орловского училища имени Мясоедова.

Создателей необычного музыкального инструмента вдохновила история Павловского вокзала под Петербургом, в концертном зале которого выступали лучшие музыканты 19 века, в том числе Иоганн Штраус.

 

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Опубликовано 11 Дек 2020 в 16:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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