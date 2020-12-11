Орловцам предложили сыграть любимую мелодию на вокзале

В зале ожидания вокзала «Орёл» рядом с новогодней ёлкой поставили музыкальный арт-объект «С дыханием города в УНИСОН!», на котором можно поиграть. Идея его создания принадлежит детской школе искусств имени Кабалевского, а воплотить её помогли художники из орловского училища имени Мясоедова.

Создателей необычного музыкального инструмента вдохновила история Павловского вокзала под Петербургом, в концертном зале которого выступали лучшие музыканты 19 века, в том числе Иоганн Штраус.