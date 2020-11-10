10 ноября 2020



Орловцам предложили завести «Дневник питания»

Сервис «Дневник питания» будет полезен всем, кто хочет вести здоровый образ жизни. С помощью него можно следить за количеством и качеством потребляемой пищи в зависимости от личных целей – снизить вес, набрать мышечную массу, поддерживать форму. Есть опции контроля за курением, напоминания о приеме витаминов, доступ к справочнику центров здоровья, где можно пройти обследование по ОМС. Список доступных функций будет дорабатываться.

Согласно данным Роспотребнадзора, сейчас в России у 19% мужчин и 27,6% женщин диагностировано ожирение. Каждый десятый мальчик болен ожирением, а среди девочек процент страдающих от лишнего веса чуть ниже 5,6%.

Платформа «Дневник питания» доступна по ссылке vk.com/health и во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении VK. Для его использования не нужно создавать новый аккаунт – достаточно регистрации в соцсети. И это абсолютно бесплатно для всех желающих.

Интерфейс сервиса интуитивно понятен. Пользователь вводит свои данные, а система сама высчитывает суточный калораж с указанием требуемых организму белков, жиров и углеводов. Нужно только тщательно фиксировать количество съедаемой пищи.

 

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Опубликовано 10 Ноя 2020 в 13:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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