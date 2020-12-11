11 декабря 2020



Орловцам предложили жаловаться на проблемы с вызовом врача через Госуслуги

На Едином портале госуслуг теперь можно сообщить о проблемах с вызовом врача и скорой помощи. Чем больше деталей и подробностей будет указано в обращении — тем выше шанс на помощь. Если вы столкнулись сразу с несколькими проблемами, то лучше описать каждую в отдельном обращении. Ответ придет в личный кабинет или на указанную электронную почту. При этом есть возможность поставить низкую оценку, если проблема не решена. Чем больше негативных отзывов — тем быстрее в медучреждение придет проверка.

Также напоминаем, что в Орловской области действует единый телефонный номер 122 по COVID-19. Региональный колл-центр поможет орловцам не только получить консультацию, но и вызвать на дом врача или скорую помощь. По телефону можно записаться на коронавирусное тестирование, получить помощь волонтеров по доставке необходимых медикаментов для лечения COVID, получить консультацию Государственной инспекции труда и Роспотребнадзора Орловской области.

«Горячая линия» по вопросам коронавирусной инфекции организована в
Департаменте здравоохранения Орловской области. Обратиться можно по номерам (4862) 44-23-05 и 43-53-25. Телефон «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по региону: (4862) 42-91-82.

 

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Опубликовано 11 Дек 2020 в 16:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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