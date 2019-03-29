Орловцам представили бесплатный сервис для профтестирования

На портале «Работа в России» появился сервис «Профессиональная ориентация». Профтестирование доступно для любого пользователя, а его результаты можно сохранить в личном кабинете, чтобы при желании привязать к резюме и разрешить доступ к ним потенциальным работодателям. Пройти профориентацию можно по двум популярным методикам — это карта интересов А.Е. Голомштока и определение профессиональной направленности личности по Дж. Холланду. В дальнейшем количество тестов планируется расширить, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

— Ответив на вопросы, человек получает описание своего типа личности и рекомендации по профессиям, где он сможет наиболее плотно раскрыть свои способности. По клику на профессию откроется карточка с ее описанием, требованиями к образованию, информацией о соответствующем профессиональном стандарте, также здесь появится ссылка на подходящие соискателю вакансии, опубликованные на портале «Работа в России, — сообщил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

Общероссийская база вакансий «Работа в России» содержит информацию о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу. В настоящее время на портале представлены более 1 млн 350 тыс. доступных для трудоустройства рабочих мест и 830 тыс. резюме соискателей.