Орловцам представили новый сервис ПФР

В Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР реализован новый электронный сервис. Он призван уведомить граждан о расхождениях анкетных данных, содержащихся в базе персонифицированного учёта ПФР, со сведениями, содержащимися на портале госуслуг, а именно в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Новый электронный сервис на сайте ПФР дает гражданину возможность внести изменения в анкетные данные, включая информацию о документе, удостоверяющем личность, без посещения клиентской службы Пенсионного фонда.

Если расхождения в данных есть, то в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР появится соответствующее уведомление с предложением обновить данные в ПФР или ЕСИА, — сообщили в пресс-службе ведомства.