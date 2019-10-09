9 октября 2019



Орловцам представят Лермонтова-живописца (12+)

С 9 по 28 октября в зале периодических изданий областной библиотеки им. И. А. Бунина открыта книжная выставка «М. Ю. Лермонтов-живописец», посвященная 205-летию со дня рождения поэта.

Художественное наследие поэта содержит произведения различных жанров: пейзажи и путевые зарисовки, батальные сцены, портретные миниатюры, карикатуры.

-Об интересных фактах в творчестве Лермонтова как живописца можно узнать из книг, представленных на выставке, — рассказала ведущий библиотекарь отдела основного книгохранения Т. Жучкова. — Среди них: Зильберштейн. Парижские находки; Лермонтовская энциклопедия; Андронников. Лермонтов. Исследования и находки; Новое и забытое; Садовень. Русские художники баталисты XVIII-XIX веков; Выставка лермонтовских фондов московских музеев. Страницы периодических изданий повествуют об истории создания, тематике художественных работ Лермонтова.

 

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Опубликовано 09 Окт 2019 в 15:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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