Орловцам продавали опасные саженцы

Сотрудники Россельхознадзора на ярмарке выходного дня на площади им. Жукова в Орле обнаружили продажу саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества. В реализации у физического лица находилось 65 партий саженцев яблони, груши, вишни, сливы, абрикоса, алычи, персика и т.д. с закрытой корневой системой в количестве более тысячи штук. Реализация саженцев без документов является нарушением Федерального закона «О семеноводстве» и других приказов. По факту нарушения составлен протокол и виновный продавец был оштрафован.

Пресс-служба Россельхознадзора предупреждает: в непроверенном посадочном материале могут содержаться вредители и возбудители болезней. Покупать такие саженцы небезопасно. Кроме того, потратив немалые деньги на приобретение и время на выращивание, нет никакой гарантии, что вы получите ожидаемый результат. Вместо сортового дерева у вас может оказаться «дичка» или дерево просто вымерзнет, так как сорт не приспособлен для нашего климата.