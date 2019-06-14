14 июня 2019



Орловцам продавали опасные саженцы

Сотрудники Россельхознадзора на ярмарке выходного дня на площади им. Жукова в Орле обнаружили продажу саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников без документов, удостоверяющих сортовые и посадочные качества. В реализации у физического лица находилось 65 партий саженцев яблони, груши, вишни, сливы, абрикоса, алычи, персика и т.д. с закрытой корневой системой в количестве более тысячи штук. Реализация саженцев без документов является нарушением Федерального закона «О семеноводстве» и других приказов. По факту нарушения составлен протокол и виновный продавец был оштрафован.

Пресс-служба Россельхознадзора предупреждает: в непроверенном посадочном материале могут содержаться вредители и возбудители болезней. Покупать такие саженцы небезопасно. Кроме того, потратив немалые деньги на приобретение и время на выращивание, нет никакой гарантии, что вы получите ожидаемый результат. Вместо сортового дерева у вас может оказаться «дичка» или дерево просто вымерзнет, так как сорт не приспособлен для нашего климата.

 

5 августа в Орле усилят меры безопасности
В Орле в ДТП пострадали четверо
Вчера в Орле с балкона 12 этажа выпала женщина
Опубликовано 14 Июн 2019 в 16:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"