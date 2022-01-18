Орловцам продлили дачную амнистию

Жители старых частных домов и дач, имеющие документы старого образца, смогут легализовать свою недвижимость. Дело в том, что Госдума приняла закон о продлении » дачной амнистии» до 2026 года. Оформление прав на земельные участки, дачи, старые жилые дома станет проще. Кстати, механизмом воспользовались уже более 14 млн человек.

Специалисты Кадастровой палаты по Орловской области разъяснили принципы работы этого закона. Жилые дома, построенные до 14 мая 1998 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ), которые располагаются в пределах границ населенного пункта на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности благодаря закону можно оформить бесплатно.

Для решения проблемы, владельцы должны подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим домом.

Необходимо приложить документ, подтверждающий факт владения домом: об уплате коммунальных услуг, о проведении государственного технического учета или технической инвентаризации. Возможны и другие документы, их перечень вправе дополнительно определить региональные власти. Такие дома могут числиться учтенными в старых документах совхозного или колхозного учета, похозяйственного учета бывших поселковых советов, в учетных документах бывших Бюро технической инвентаризации.

Таким образом, подтвердить право собственности гражданин сможет даже при отсутствии на руках правоустанавливающих документов.

«Закон о «дачной амнистии» поможет многим. Ранее вероятность, что участок придется приобретать на общих основаниях у органов публичной власти, была очень велика. Если гражданину (дедушке, бабушке, матери, отцу) был предоставлен в постоянное пользование огород, то несмотря на использование земельного участка на протяжении десятков лет, он мог не перейти по наследству ни его детям, ни внукам. У наследников возникли бы серьезные трудности в оформлении прав»,- пояснил замдиректора Кадастровой палаты по Орловской области Вячеслав Бувин.

«Закон предлагает принадлежащие гражданам права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненно наследуемого владения земельными участками признавать правом собственности в силу закона — независимо от вида их разрешенного использования. Это позволит наследникам признать право собственности на такие участки»,- рассказал Вячеслав Бувин.

Владельцу участка не нужно будет обращаться в Росреестр, чтобы переоформить право собственности. При наличии документов старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования (например, свидетельства на землю) он сможет распоряжаться своим земельным участком — продать его, сдать в аренду и т.д.