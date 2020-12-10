Орловцам продлили «дачную амнистию»

Упрощенный порядок регистрации прав решено продлить еще на пять лет. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года.

— Теперь действие «дачной амнистии» расширено. Упрощенный порядок может применяться не только для регистрации прав на жилой или садовый дом на участке, предназначенном для садоводства, но и для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства. При этом строение должно соответствовать параметрам ИЖС, установленным Градостроительным кодексом. Например, не более трех надземных этажей, высота дома не более 20 метров, — пояснила руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура.

Для оформлении дома по «амнистии» потребуется технический план здания, составленный кадастровым инженером; документы на земельный участок; декларация, заполненная самим правообладателем. Наличие уведомлений о планируемом строительстве и его окончании не требуется.

Все документы владелец недвижимости может подать в Росреестр самостоятельно.

Кроме того, на пять лет продлен срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, возведение которых было начато до 4 августа 2018 года.

С января по декабрь текущего года по «дачной амнистии» орловцы оформили более трёх тысяч объектов недвижимости, информирует пресс-служба Управления Росреестра по Орловской области.