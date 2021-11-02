2 ноября 2021



Орловцам продлили сроки проведения онлайн-переписи

Дата завершения Всероссийской переписи населения на портале «Госуслуги» перенесена на 14 ноября 2021 года. Ранее самостоятельную перепись на портале «Госуслуги» планировалось завершить 8 ноября, а до 14 ноября 2021 года переписывать население должны были переписчики.

«В связи с введением ограничительных мер во всех субъектах РФ у нас произошел ежедневный прирост переписавшихся на платформе «Госуслуги». Поэтому мы приняли решение о продлении до 14 ноября онлайн-переписи, чтобы дать людям дополнительную неделю для прохождения этого процесса», — пояснил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Как уточнили в Росстате, на данный момент на портале «Госуслуги» информацию о себе сообщает каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Всего на данный момент более 63% россиян уже приняли участие во Всероссийской переписи населения, это порядка 90 млн человек. 20 млн человек воспользовались услугой самостоятельной переписи на портале «Госуслуги».

Напомним, что Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале «Госуслуги». Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго – до 31 декабря 2022 года.

 

В Орловской области украли 3000 квадратных метров плодородной почвы
Журналисткий субботник состоялся в Орловской области
Орловские профсоюзы заявили о недопустимости повышения родительской доли в оплате детских путевок
Опубликовано 02 Ноя 2021 в 18:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"