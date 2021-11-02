Орловцам продлили сроки проведения онлайн-переписи

Дата завершения Всероссийской переписи населения на портале «Госуслуги» перенесена на 14 ноября 2021 года. Ранее самостоятельную перепись на портале «Госуслуги» планировалось завершить 8 ноября, а до 14 ноября 2021 года переписывать население должны были переписчики.

«В связи с введением ограничительных мер во всех субъектах РФ у нас произошел ежедневный прирост переписавшихся на платформе «Госуслуги». Поэтому мы приняли решение о продлении до 14 ноября онлайн-переписи, чтобы дать людям дополнительную неделю для прохождения этого процесса», — пояснил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Как уточнили в Росстате, на данный момент на портале «Госуслуги» информацию о себе сообщает каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Всего на данный момент более 63% россиян уже приняли участие во Всероссийской переписи населения, это порядка 90 млн человек. 20 млн человек воспользовались услугой самостоятельной переписи на портале «Госуслуги».

Напомним, что Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале «Госуслуги». Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго – до 31 декабря 2022 года.