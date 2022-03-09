9 марта 2022



Орловцам рассказали, как лучше спланировать поездку в национальный парк

В национальный парк Орловское полесье посетители едут на протяжении всего года. Это любимое место отдыха многих орловцев, а также туристов из различных регионов России. Большая часть туристического потока приходится на май-сентябрь. Однако в любом сезоне есть свои определенные плюсы и особенности, зная которые, можно увидеть и узнать о Полесье значительно больше.

У каждого человека, есть свои мотивы для посещения Орловского полесья: кто-то едет за лесными дарами – грибами-ягодами, кто-то любит посидеть с удочкой на берегу водоема, кому-то интересно просто погулять в лесу и послушать пение птиц и шум ветра в кронах деревьев, кто-то целенаправленно едет на экскурсию по экологической тропе. Этот перечень можно продолжать бесконечно. Поэтому в нацпарке решили составить сезонный обзор возможностей для приезда к нам, чтобы ваше время было использовано с максимальной пользой.

Весна – это время фенологических наблюдений за пробуждением природы: прилетом птиц, началом активности муравьев в муравейниках, цветением первоцветов, распусканием листьев на деревьях. С момента схода снега уже можно совершать прогулки по весеннему лесу и посещать экологические тропы.

Летом можно наблюдать за разнообразием флоры, собирать грибы и ягоды, ловить рыбу, комфортно отдыхать в лесу и у водоемов на обустроенных местах отдыха (в том числе и с ночевкой на несколько дней), покататься на велосипедах по асфальтовым дорогам, расположенным в лесном массиве.

Осень – прекрасное время побродить в разноцветном лесу в поисках грибов и ягод, понаблюдать за отлетом птиц. Доступны для посещения экотропы.

Зимой очень полезно совершать прогулки на лыжах по зимнему лесу. Также рекомендуем заказать экскурсию «В гости к зубрам», где вы понаблюдаете за вольными зубрами в дикой природе.

В течение всего года можно посетить одну из основных достопримечательностей Полесья – Святой источник и окунуться в купель, а также полюбоваться красотой водоемов и болот, послушать журчание родников, приобрести на память фирменные сувениры в визит-центре Парка, отдохнуть вдали от городской суеты с семьей, с друзьями на природе или в комфортабельных условиях гостевого комплекса на Пышкином лугу. Каждый обязательно найдет свой повод, чтобы приехать в Полесье еще раз!

 

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Опубликовано 09 Мар 2022 в 18:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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