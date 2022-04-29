Орловцам рассказали, как начать строить дом по новым законам

С августа 2018 года изменился порядок строительства индивидуальных жилых домов (ИЖС). Разрешение на строительство больше не требуется, его заменило уведомление о начале строительства. Эксперты Кадастровой палаты и Росреестра Орловской области рассказали о порядке регистрации начала работ.

Правообладатель земельного участка должен уведомить администрацию муниципального образования о планируемом строительстве жилого дома. Процедура позволит проверить соответствие объекта предельным параметрам разрешенного строительства, правилам землепользования и застройки, а также документации по планировке территории и обязательным требованиям к объектам капитального строительства. При получении уведомления проверяется допустимость размещения здания в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями.

Если установлено, что параметры не соответствуют законодательству, направляется соответствующее заключение. В этом случае, как поясняют специалисты Кадастровой палаты, параметры необходимо пересмотреть.

«Подавать уведомление на строительство ИЖС и ЛПХ в границах населенного пункта необязательно. Для постановки на кадастровый учёт и регистрации права собственности понадобится только технический план и правоустанавливающий документ на землю», — уточняет заместитель директора Кадастровой палаты по Орловской области Вячеслав Бувин.

«Но уведомительный порядок строительства жилых и садовых домов не отменен. Собственник вправе уведомить уполномоченные органы государственной власти местного самоуправления и о начале и об окончании строительства жилого дома», — говорит Вячеслав Бувин.

«Перед строительством следует проверить наличие или отсутствие обременений в отношении земельного участка. Такие сведения содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Это поможет избежать возможных негативных последствий в случае, если такие ограничения есть», — пояснила Элина Козлова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Орловской области.

При обращении в местные органы власти потребуется заявление уведомителя (с указанием его ФИО, паспортных данных, электронной почты, адреса участка и его кадастрового номера, вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства, размеров будущего дома, сведений об отступе от границ земельного участка), а также свидетельство о праве собственности на земельный участок.

«После окончания строительства в течение месяца необходимо снова уведомить об этом полномочный орган и приложить к уведомлению документы для регистрации права на возведенный объект. В случае принятия положительного решения, госорганы в электронном виде должны сами направить в Росреестр документы для кадастрового учета и регистрации прав. Это происходит одновременно. Стоит отметить, что неисполнение застройщиком порядка уведомления об окончании строительства является основанием для принятия решения о приостановлении госрегистрации недвижимости»,- добавила Элина Козлова.

Есть ещё важный нюанс:

«Если новый хозяин снес старую постройку, следует вызвать кадастрового инженера для составления акта обследования. Это важно! К строительству нового дома можно приступить только когда из госреестра недвижимости будет удалена запись о старом доме на основании документов, засвидетельствованных кадастровым инженером», — предупреждает Вячеслав Бувин.