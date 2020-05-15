Орловцам рассказали, как начнут работать ярмарки

Напомним, с 12 мая в Орловской области возобновлена розничная торговля продуктами питания, семенами, саженцами и иными товарами для сада и огорода на рынках и ярмарках, а также вновь откроются рынки и ярмарки за исключением Мценска, Болхова и Болховского района.

Исходя из обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, организаторам розничных ярмарок в Роспотребнадзоре выдали ряд рекомендаций. В частности, речь идет о проведении инструктажа участников ярмарки (продавцов). Чтобы те неукоснительно соблюдали меры по нераспространению новой коронавирусной инфекции и правила личной гигиены. Также необходимо обеспечить продавцов запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и замены масок не реже 1 раза в 3 часа) и дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук. Места для обработки рук антисептиками также должны быть оборудованы при входе на ярмарку.

Перед началом ярмарки необходимо организовать «входной фильтр» продавцов с проведением бесконтактного контроля температуры тела. К участию в работе ярмарки не могут быть допущены лица с повышенной температурой, также рекомендовано не допускать к участию в работе ярмарки продавцов старше 65 лет, лиц, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных женщин, — пояснили в пресс-службе облправительства.

При размещении торговых мест необходимо нанести разметку, позволяющую соблюдать расстояние в 1,5 м между покупателями и торговыми местами. Отпуск товара и прием денег продавцами должен осуществляться с использованием средств индивидуальной защиты.

Важным пунктом является обеспечение ежедневной влажной уборки с применением дезинфицирующих средств в местах общего пользования. Уборка должна проводиться во время, а также в конце рабочего дня. Дезинфекцию торгового оборудования, прилавков, кассовых аппаратов, считывателей банковских карт, лотков для продуктов необходимо проводить каждые 2 часа с обязательной фото- и видеофиксацией. В местах общего пользования должны быть умывальники для мытья рук мылом и дозаторы для обработки рук кожными антисептиками.

Безусловно, при хранении и реализации пищевых продуктов необходимо соблюдать условия хранения, сроки годности, требования к товарному соседству. При реализации продуктов питания в неупакованном виде навеску должен проводить только продавец, что позволит исключить контакт покупателей с продуктами питания. При реализации продуктов питания без закрытых торговых витрин, холодильников необходимо обеспечить защиту продукции пищевой пленкой.

Продавцы и покупатели без средств индивидуальной защиты не могут находиться на ярмарочной территории. В связи с этим на территории ярмарки рекомендовано организовать продажу масок (респираторов), перчаток и иных средств защиты.