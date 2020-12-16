Орловцам рассказали, как определить телефонного мошенника

Пресс-служба орловского отделения Банка России называет пять отличительных признаков телефонного мошенничества:

Посторонний человек становится инициатором вашего общения: звонит, присылает письмо или сообщение. Важно четко понимать: если некто вышел с вами на связь, значит ему от вас что-то очень надо.

Незнакомец заговорил о деньгах. Это стопроцентный сигнал к тому, чтобы насторожиться и стать предельно внимательным. Легенды могут быть самыми разнообразными. Угроза вашему вкладу, необходимость перевода денег на «безопасный счет», фантастические условия вложения средств, супервыгодная страховка – все это должно стать для вас сигналом «Стоп».

Вас просят сообщить ваши данные. Под каким бы благовидным и разумным предлогом вас не просили назвать конфиденциальную информацию – пароли, коды из СМС, цифры на обороте карты или ПИН-код, какими бы безупречными не казались вам аргументы собеседника — нельзя сообщать эти данные. Лучше всего просто повесить трубку.

Вас стараются напугать или обрадовать. Преступники почти всегда сообщают жертве какую-то «ошеломляющую» новость. Например, что кто-то пытается прямо сейчас взять на ваше имя кредит. Или что у вас есть несколько секунд, чтобы выиграть «Мерседес». Не верьте! Ваши волнение и растерянность – первые помощники злоумышленников!

Психическое давление – стандартный прием телефонных мошенников. «Срочно, прямо сейчас, нет времени на размышление!». Если услышали нечто подобное – сбрасывайте звонок. Не пытайтесь вступить в диалог – чем дольше он будет продолжаться, тем больше шансы даже у самого здравомыслящего человека поддаться на уговоры. Преступники умеют убеждать.