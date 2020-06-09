Орловцам рассказали, как отличить повилику от вьюнка

Сорные растения, карантинные и некарантинные, растут на полях, в плодовых садах, на необрабатываемых угодьях, пустырях, у обочин дорог и железнодорожных путей. Разрастаясь, они поглощают из почвы питательные вещества и влагу, подавляя, таким образом, рост и развитие культурных растений, снижая урожай и качество продукции. Одним из наиболее опасных для культурных растений сорняком является повилика (она относится к карантинным объектам). Поражает хозяйственно-ценные растения, садово-декоративные растения, овощные и бахчевые культуры, дикорастущие древесные растения. Эти паразитические растения сочетают большую жизнеспособность с высокой плодовитостью.

Кроме карантинных сорняков, также ощутимый вред сельскому хозяйству могут оказывать и некарантинные сорняки. Одним из таких представителей является вьюнок полевой. В пресс-службе центральной научно-методической ветеринарной лаборатории рассказали, как различить вьюнок и повилику.

В настоящее время вьюнок полевой широко распространен по всему земному шару и признан одним из самых опасных сорняков более чем в 60 странах мира. Дело в том, что данный сорняк является одним из крупнейших потребителей нитратного азота, поэтому его наличие в посевах способно оказывать отрицательное воздействие на урожайность зерновых культур, и в частности овса и ячменя на 30%, пшеницы на 40%, а кукурузы на 50%.

Вьюнок имеет множество различных названий, среди которых чаще всего встречаются: березка, миндальная трава, горчинка, колокольчик, повой, тянучка и прочие. Некоторые садоводы также называют его повиликой, путая с растением-паразитом. Также, как и повилика, оплетая растения, способен вызывать полегание зерновых культур, что затрудняет их уборку и приводит к значительным потерям урожая.

По своему внешнему виду и морфологии вьюнок и повилика схожи, но все-таки имеются принципиальные отличия. Повилика (карантинный сорняк) не имеет корней и листьев, в отличие от вьюнка полевого. Листья у вьюнка продолговатые, треугольные, имеют длинные черешки и внешне напоминают наконечник стрелы. Корень очень мощный. Основная часть горизонтальных корней находится на глубине около 30-40 см и может распространяться в длину до трех метров. При этом центральные корневые побеги сорняка способны углубляться от 3 до 9 метров (по некоторым данным до 12). Безусловно, что данное свойство позволяет растению, даже находясь в условиях сильной засухи, питаться водой из глубинных горизонтов, куда не способно дотянуться ни одно культурное растение.

Стебель у повилики нитевидный или шнуровидный, желтоватый, зеленовато-жёлтый или красноватый. Повилика обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань «присоски» (гаустории) и питается его соками. Стебель вьюнка также вьющийся, длина может достигать трех метров, но обычно не превышает полутора метра. Цветки повилики мелкие (2—7 мм), бывают белого, розового, зелёного цвета.

Цветки вьюнка достаточно крупные, имеют форму колокольчика (внешне напоминают раструб миниатюрного граммофона) и окрашены в розоватый, белый или фиолетовый цвет. Процесс цветения растения начинается в апреле и продолжается до поздней осени.

Семена повилики округлой неправильной формы, с двумя плоскими сторонами. Поверхность семян шершавая, губчатая. Зародыш у повилик спирально согнутый, нитевидный, без семядолей и корешка.

Семена вьюнка коричневатые или темно-серые, слегка бугорчатые. Семена повилики сохраняют всхожесть в почве в течение 8—10 лет и не теряют её при прохождении через пищеварительный тракт животных. Семена вьюнка способны сохранять свою жизнеспособность до 50 лет.

Размножается сорняк, как семенами, так и с помощью корневых отпрысков. Вьюнок полевой чрезвычайно плодовит, поскольку одно растение в течение периода вегетации способно продуцировать до 10 000 семян.

Попадая в организм животных вместе с кормовой травой, зернышки вьюнка распространяются, захватывая все новые и новые территории.

Если полностью срезать и убрать верхнюю часть сорняка, его корни остаются в почве и продолжают развитие. Даже отрезки длиной около 1 или 2 сантиметров, находясь во влажной почве способны формировать новые побеги.

По этой причине с вьюнком очень трудно бороться. Столь эффективный способ размножения позволяет растению избегать даже губительное воздействие мощнейших гербицидов.

Повилика, также быстро разрастаясь, охватывает целые массивы восприимчивой культуры, нередко вызывая гибель пораженных растений. Скошенные на сено травы, заражённые повиликой, плесневеют, при скармливании животным вызывают заболевания. Повилика является также переносчиком вирусных болезней растений.