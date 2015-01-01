Орловцам рассказали, как победить бурую пятнистость листьев земляники

Многие орловские садоводы замечали появление на листьях садовой земляники бурые пятна различной формы и размеров. Эти растения поражены бурой пятнистостью. Бурая пятнистость проявляется также на черешках и усах. Возбудитель болезни — Marssonina potentillae Magn. f. fragariae Ohl, относящийся к классу несовершенных грибов, — рассказали в пресс-службе Референтного центра Россельхознадзора.

Благоприятными условиями для развития грибов являются повышенная влажность воздуха, плохая вентиляция листвы земляники, теплая погода. Первая волна этого заболевания начинается в апреле-мае, а пика своего развития достигает в июле-августе и приводит к отмиранию до 80% поверхности листовых пластинок, что сильно ослабляет растения. Сначала пятна мелкие, с обеих сторон листьев имеют буро-красный цвет. По мере прогрессирования болезни площадь поражения увеличивается в результате слияния пятен, их окраска становится почти черной. Листья выглядят засохшими. Сильное развитие болезни в конце вегетации совпадает с периодом закладки и формирования плодовых почек земляники. В годы массового развития болезни, когда до 60%, а в некоторых районах до 100% листьев поражено, она может вызывать большие потери урожая, как в этом году, так и в следующем.

Основными мерами борьбы с заболеваниями является уничтожение сорняков и растительных останков заболевших растений. Посадки должны проветриваться, что не позволит спорам грибка быстро развиваться во влажной среде, которая образовывается при загущенных посадках. Удобрение в почву нужно вносить по рекомендованным нормам, особенно не стоит усердствовать с внесением азотных удобрений. Поражённые листья для предотвращения заражения других растений следует срезать и сжигать. Хороший результат дает профилактическое опрыскивание в период весеннего отрастания листьев препаратами фалькон, эупарен, фитоспорин-М, 1% бордосская жидкость, метаксил или ридомил. При выращивании земляники в двухлетней или многолетней культуре — опрыскивание этими же препаратами после сбора ягод. Применение устойчивых сортов. Ранние сорта, например «Красавица Загорья», относительно устойчивы к бурой пятнистости. К очень восприимчивым сортам относятся «Саксонка», «Поздняя из Загорья» и другие поздние сорта.

 

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Опубликовано 07 Апр 2017 в 13:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 25

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