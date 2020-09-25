Орловцам рассказали, как победить очередную заморскую напасть

На Орловщине отмечены очаги американки – сорной травы, которая буквально губит все культурные растения и цветы и без труда завоёвывает всё новые и новые площади. Американка (галинсога мелкоцветная) – однолетнее раннее сорное растение, семейства астровых. Его родиной считают Южную Америку. В Россию галинсога мелкоцветная была завезена с посадочным материалом.

У данного растения корневая система – поверхностно-мочковатая. Стебель прямостоячий, тонкий, сверху разветвляется, немного опушен. Длина стебля достигает 70 см. Цвет варьируется от светло-зеленого до коричневого оттенка. Листья салатовой окраски, супротивно расположенные, черешок маленький. Форма пластины ланцетовидная, покрыта зубчиками по краю. Цветки мелкого размера. Цвет – светло-желтый, лепестки белые, с тремя зубчиками на концах. Соцветия представляют собой зонтики. Краевые цветки в количестве 5 или 7 штук являются женскими, цвет – белый, кремовый. Внутри располагается множество обоеполых воронковидных цветков желтого оттенка. В каждом из соцветий присутствует пестик. Плод – опушенная четырехгранная семянка, диаметром до 5 мм.

Появление первых всходов сорняка наблюдается с марта по июнь. Цветение травы происходит с июля по сентябрь. Семенные коробочки образуются после 3-х недель цветения. Трава американка дает свыше 300 тысяч семян, распространяемых ветром за счет белых пленочных летучек. Наиболее благоприятные условия для сорняка: рыхлая почва, полутень, влажность, тепло.

Семена растения обладают хорошей всхожестью даже через 10 лет хранения, так как очень устойчивы к морозам, переувлажнению и засухе. Даже в срезанных растениях семена способны дозревать. Однако глубина заделки более 2-х см губительна для семян. Характерной особенностью травы американки является образование воздушных отростков из междоузлий стебля. Они растут, питаясь дождевой водой и росой, пока не соприкоснутся с почвой. При попадании в грунт сорняки способны быстро укореняться.

Галинсога мелкоцветная – очень живучий сорняк. Подавляет другие сорняки: мокрицу, осот, лебеду, марь. Лишь крапива и сныть могут противостоять ей. Ни тля, ни грибковые инфекции не страшны ей. Поэтому садоводы находятся в поисках эффективного метода борьбы с американкой.

Из-за того, что американка отличается повышенной жизнеспособностью, бороться с этим сорняком рекомендуют комплексно, используя разные подходы. Причем делать это необходимо в период вегетации, стараясь уничтожать и корни.

Гербициды против американки применяются редко. Обусловлено это тем, что сорняк быстро адаптируется к данным веществам, особенно если обработка участка проводится более одного раза за сезон. Такое воздействие негативно сказывается на состоянии почвы, в которой накапливается значительное количество ядовитых веществ. Как правило, применение гербицидов оправдано только в случае небольшого распространения сорняка и на участках с «несъедобными» культурами. Обязательно соблюдать меры предосторожности при работе с химическими препаратами в борьбе с сорняковой травой американкой.

Чтобы избежать применения гербицидов, можно приготовить раствор из 1 л уксуса (9%), 1 ст. л. соли и нескольких капель средства для мытья посуды. В жаркий и сухой день средство распыляют на сорняки, не затрагивая культурные растения. Если обработать американку с утра, то к вечеру можно будет наблюдать ее засыхание.

Этот метод борьбы применяют, в основном, в тех случаях, когда недостаточно времени для прополки и мульчирования участка. Избежать контакта растворов с культурными растениями сложно. А это может привести к снижению урожайности.

Механический метод отличается повышенной эффективностью. Данный способ борьбы с американкой дает хорошие результаты, если выполняются следующие правила:

Осмотр участка. В борьбе с распространением сорной травы очень важным моментом является ее раннее обнаружение. Первые семена образуются меньше чем через месяц после всходов. Именно они представляют наибольшую угрозу для огорода. Поэтому очень важно удалять молодую поросль сорняка до того, как она зацветет.

Ранний посев сидератов. Американка быстро захватывает свободные участки земли, но отличается тем, что довольно поздно прорастает. Ростки появляются не раньше мая. Если весной засеять пустующие грядки зелеными удобрениями, сорнякам не останется места для развития.

Мульчирование почвы. Помимо сидератов, можно использовать для борьбы с разрастанием американки мульчирующие материалы: опилки, картон, сено. Это спровоцирует недостаток света для прорастания семян сорняка.

Регулярная прополка. Среди методов борьбы с сорняком американка, садоводы считают прополку самым эффективным. Рекомендуется выкапывать траву лопатой, чтобы удалить всю корневую систему растения. Выдергивание сорняка чревато тем, что в почве могут остаться мелкие корешки, которые в дальнейшем дадут новые всходы. Следует осторожно пропалывать сорняк, растущий вблизи ценных культур. Его корни способны врастать в корневую систему других растений и повреждать их в момент выдергивания.

Чтобы избавиться от американки, также необходимо разноглубинное вспахивание грунта. Чтобы воспрепятствовать прорастанию семян сорняка из верхних слоев грунта, следует более глубоко вспахивать грунт осенью. Весной глубина вспахивания уменьшается, чтобы не поднимать пласт почвы с прошлогодними семенами американки наверх. Спустя 3 дня после посева требуется боронование, до появления всходов сорняка. Поперечное и диагональное боронование не будет лишним также после появления всходов, когда корневая система окрепла.

Не менее эффективным способом борьбы является пленочное укрытие. Черная мульчирующая пленка, полностью укрывающая почву, способна подавлять развитие американки на протяжении всего вегетационного периода. Для культурных посадок в пленке делаются вырезы. Данный способ используют, если нет возможности осуществлять прополку и мульчирование.

Растение американка относится к тем сорнякам, которые недостаточно просто удалить из почвы, чтобы остановить их развитие. Как упоминалось выше, побеги однолетней травы способны повторно укореняться спустя довольно продолжительное время. Поэтому растение рекомендуют после удаления с участка сжигать.

Также положительный эффект наблюдается, если в зонах возможного появления сорняков высаживают быстрорастущие цветы-однолетки: петунию, настурцию и другие.

Сорняк не используют для приготовления компоста или мульчи и не желательно отдавать побеги на корм домашнему скоту. Даже после прохождения через пищеварительный тракт животных, семена способны сохранить всхожесть.

Сорняк американка – крайне живучее травянистое растение. Уничтожение представляется, как трудоемкий процесс. Чтобы раз и навсегда избавиться от назойливой травы, потребуется значительное количество времени и сил. С другой стороны, если позволить ей хозяйничать на приусадебном участке, то скоро иным культурам не будет места, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.