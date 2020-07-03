Орловцам рассказали, как победить олёнку

Всё чаще и чаще орловские садоводы и цветоводы стали сталкиваться с такой проблемой как выеденные бутоны. Всему виной – жук олёнка мохнатая (Tropinota (Epicometis) hirta), она же бронзовка мохнатая. Родиной бронзовки мохнатой считается Азия. Однако всемирное потепление дало возможность вредителю существенно продвинуться в наши широты. Если ещё 15-20 лет назад бронзовку мохнатую даже не рассматривали как вредителя цветников и садов, то сейчас она составляет конкуренцию самым яростным уничтожителям.

Это довольно крупное насекомое, до 13 мм в длину. Окраска матово-чёрная, верх с желтоватыми или белыми пятнами или полосками, их рисунок очень изменчив. На спинке шесть белых пятен. Волоски на теле двухцветные: серые и жёлтые (спинка жука почти голая). Низ тела светлый и покрыт густыми волосами, за что жука оленку и назвали мохнатая.

В мае жуки выползают из-под земли, где они зимуют, и начинают питаться цветками различных растений. Жуки забираются в бутоны и выгрызают вегетативные части цветка – пестики и тычинки. На некоторых растениях повреждают молодые листья. Абсолютным деликатесом для олёнки мохнатой является одуванчик. Но так как жук давно перекочевал на окультуренные земли, сегодня он вредит другим — не диким, а сортовым цветам: пионам, нарциссам, тюльпанам, розам. Все бы ничего, да вредитель одними только клумбами не ограничивается. Огромный вред это насекомое наносит клубнике, землянике, персику, груше, яблоне, вишне, черешне и другим косточковым культурам. Не брезгует он и шиповником, рябиной, виноградом, черной смородиной, маком, люпином, огурцами и многими другими видами. Их внимание особо привлекают розы, причем, наиболее аппетитны для них белые и желтые сорта. Бронзовки активны в теплые солнечные дни с 10 до 15 часов, после 16 часов активность сокращается, а после 18 они отправляются на отдых.

Летом бронзовка мохнатая откладывает яйца в почву, из них появляется личинка, она живет в почве и питается растительными остатками. При этом корни растений личинка не трогает, что должно немного успокоить садоводов. Через два с лишним месяца личинка превращается в куколку, из которой выходит взрослый жук. Эти молодые жуки и зимуют в почве, повреждая на будущий год цветки растений.

К увеличению количества вредителей приводит отсутствие вспашки. Участки земли, заросшие злаковыми культурами, являются отличной кормовой базой для молодых жуков и их личинок.

В борьбе с насекомыми наиболее действенными оказались физические методы:

1. Механический сбор. В утренние часы и прохладную погоду, когда жуки малоподвижны, под деревьями расстилают пленку и стряхивают на нее насекомых. Перед сбором рекомендуется полить насекомых водой, от этого они хуже летают. На клумбах и клубничных грядках вредителей собирают руками. Всех насекомых уничтожают. Проводить процедуру придется на протяжении всего сезона. В сад ежедневно прилетают новые жуки;

2. В садах жгут сырую солому и листья, чтобы дым отпугивал бронзовок;

3. Перекапывание почвы около деревьев, это способствует уничтожению личинок;

4. Применение ловушек. На приусадебном участке, промышленных плантациях и садах используются ловушки для оленки мохнатой. При изготовлении ловушек учли особую привязанность жуков к синему и голубому цвету. Нижняя часть конструкции – разъемная пластиковая емкость. Верхняя часть воронкообразная, со щитом голубого цвета. Для привлечения бронзовок внутрь помещают химическую приманку. Самодельные ловушки, расставляемые в частых садах – это ведра, тазы, бутылки синего цвета. В емкость набирают 3-5 л воды. Жуки падают в ловушку десятками, а выбраться не могут. Остается периодически доставать утонувших насекомых.

Обработка цветущих садов инсектицидами опасная и непопулярная мера. Вместе с вредителями гибнут полезные насекомые, опыляющие цветы. Их уничтожение приведет к скудному урожаю. Особенно опасны химические препараты для пчел, недопустимо применение инсектицидов рядом с пасекой.

Опрыскивание деревьев, кустов и декоративных цветов биологическими пестицидами позволяет безопасно избавиться от вредных насекомых. Биологические средства на основе кристаллообразующих бактерий обладают кишечно-контактным действием.

Привлечение насекомоядных птиц (скворцов) способствует сокращению численности бронзовок. Среди природных врагов оленки – жужелицы и хищные жуки стафилиниды. Они уничтожают яйца, личинок и куколок, находящихся в почве. Сокращают количество потомства позвоночные – кроты, полевые мыши.

Своевременное применение всех возможных методов поможет сдержать рост популяции жука. Используя комплекс средств, можно за несколько лет избавиться от мохнатой бронзовки, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.