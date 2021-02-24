Орловцам рассказали, как подготовиться к прививке от КОВИД-19

В России уже второй месяц идет массовая вакцинация против COVID-19. Бесплатно привиться может любой желающий. Но еще не все знают — как подготовиться к вакцинации. Восполнить этот пробел решили в Роспотребнадзоре. Вакцинация против коронавирусной инфекции принципиально ничем не отличается от любой другой, например, от гриппа. Только в отличие от гриппа, вакцина от COVID-19 вводится двукратно с интервалом в 14-21 день. Кстати, на вторую прививку вас запишут автоматически, самостоятельно это делать не нужно.

И, пожалуй, еще одно отличие — в настоящее время детей до 18 лет и беременных и кормящих от COVD-19 не вакцинируют. В дальнейшем, когда проведут соответствующие исследования, круг вакцинируемых лиц также будет расширен.

Вакцинацию против COVID -19 проводят лицам старше 18 лет, не имеющим медицинских противопоказаний.

Как и перед любой другой прививкой, перед вакцинацией от COVD-19 не нужно соблюдать каких-то строгих ограничений, разве что не стоит злоупотреблять алкоголем. Можно соблюдать свой привычный распорядок дня, избегая перегрузок и стрессов.

В поликлинике перед вакцинацией вам будет предложено заполнить анкету пациента. Если в течение последних 14 дней у вас был контакт с инфекционным больным или симптомы заболевания, здесь же сделают анализ ПЦР на наличие коронавируса.

Если вы переболели или у вас на руках есть результаты исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2, полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, прививаться не нужно.

Специально перед прививкой сдавать тест на антитела к коронавирусу не нужно: отсутствие результатов такого анализа не является поводом для отказа от вакцинации.

Перед прививкой врач проводит обязательный осмотр с термометрией, осмотром зева, измерением частоты пульса и артериального давления; заполняется информированное добровольное согласие. В ходе опроса врач исключает наличие у вас противопоказаний к вакцинации, предупреждает о возможных поствакцинальных реакциях и выдает памятку с информационным материалом. На основании проведенного опроса и осмотра вы получите от врача направление на вакцинацию.

Если после беседы с врачом вам что-то непонятно, не стесняйтесь задавать интересующие вопросы.

После вакцинации не торопитесь убегать: в течение 30 минут вы должны оставаться под наблюдением медицинского персонала.

Следует помнить, что вакцинация не может защитить человека от контакта с инфекцией, но способна предотвратить развитие болезни. Поэтому, чтобы не стать переносчиком и источником заболевания для родных и близких, необходимо продолжать соблюдать меры профилактики — носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и требования к гигиене рук.