Орловцам рассказали, как получить брошенный участок

В Кадастровой палате описали алгоритм действий при довольно распространенной ситуации. Например, долгие годы по соседству с вашей дачей «томится» брошенный участок, он давно зарос бурьяном и самосевом. Чтобы завладеть неухоженным участком законно на первом этапе все же следует предпринять попытку установить — кто является владельцем садового дома (если он есть) и земельного участка.

Ответить на этот вопрос уполномочен председатель садового товарищества, либо орган местного самоуправления, если участок находится в населенном пункте.

Информация о владельце может быть отражена на публичной кадастровой карте, найти несложно по кадастровым номерам участка и дома. Можно запросить выписку из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН), которая заодно укажет на наличие обременений.

Например, собственник есть, значит приобрести дом и участок можно только по договору купли-продажи.

Случается, что хозяин отказывается от запущенного участка и сам обращается с заявлением об отказе от участка. Тогда на такой земельный участок регистрируется право собственности, например, муниципалитета, на территории которого этот участок находится. Его выставят на торги или передадут в аренду новому собственнику.

Согласно закону земельный участок может быть изъят, если он предназначен для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества и не используется по назначению в течение 3 лет (если более длительный срок не установлен законом). Однако изъятие — исключительная мера и возможна лишь в том случае, если собственник не исполнил предписание об устранении нарушения, и только на основании решения суда. Изъятый участок также может быть выставлен на торги.

«Если владельца объекта недвижимости найти не удалось, вероятно, это бесхозяйное имущество (у объекта отсутствует владелец, он неизвестен или отказался от права собственности). При этом бесхозяйной вещью может быть признано только здание, земельный участок бесхозяйной вещью быть не может», — объяснил спикер Кадастровой палаты Орловской области Вячеслав Бувин.

Сведения о бесхозяйном объекте должны быть внесены в ЕГРН. С заявлением о постановке на учет бесхозяйного объекта в орган регистрации прав обращается муниципальный орган, на территории которого он находится. Через год со дня постановки бесхозяйного объекта на учет муниципальный орган может обратиться в суд с требованием о признании на него права муниципальной собственности.

Затем муниципалитет обращается в Росреестр с заявлением о регистрации права муниципальной собственности на объект. После этого землю вместе с домом можно приобрести на торгах, арендовать или выкупить.

Кстати, гражданин или юридическое лицо, которые не являются собственниками имущества, но непрерывно и добросовестно владеют им как своим собственным имуществом в течение 15 лет, могут приобрести на него право собственности в силу приобретательной давности.

Для этого необходимо подготовить пакет документов и вместе с заявлением подать в суд по месту нахождения имущества. После получения судебного решения можно обращаться в Росреестр, чтобы зарегистрировать право собственности. Как правило, такие дела в упрощенном производстве рассматриваются в течение двух месяцев с момента поступления заявления в суд.