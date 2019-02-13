Орловцам рассказали, как правильно выбрать ювелирные украшения для любимых

В преддверии Дня влюбленных и Международного женского дня Роспотребнадзор напомнил, на что нужно обратить внимание при выборе ювелирных изделий. Продажа ювелирных изделий без оттиска государственных пробирных клейм Российской Федерации, а также оттисков именных изготовителей (для изделий Российского производства) не разрешается. Без оттиска государственного пробирного клейма допускается продажа ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства только массой до 3 граммов. Продажа ограненных бриллиантов, изготовленных из природных алмазов, и ограненных изумрудов осуществляется только при наличии сертификата на каждый такой камень или набор (партию) продаваемых драгоценных камней.

При использовании в качестве вставок материалов искусственного происхождения, обладающих характеристиками (свойствами) драгоценных камней, на ярлыках должна быть указана информация о том, что данный камень не является драгоценным. При продаже вместе с товаром покупателю передается товарный чек, в котором указываются наименование товара и реквизиты продавца, проба, вид и характеристика драгоценного камня, артикул, дата продажи, цена товара и подпись лица, непосредственно продавшего изделие.

Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, а также ограненные драгоценные камни должны иметь индивидуальную упаковку.

При покупке ювелирного изделия необходимо обратить внимание на установленный производителем (продавцом) гарантийный срок. Так как потребитель имеет право предъявить претензию по качеству товара в гарантийный срок, а при его отсутствии до 2 лет со дня продажи, но при этом обязанность доказывать наличие производственного брака через независимую экспертизу лежит полностью на покупателе.

Следует добавить, что при выборе понравившегося вам ювелирного изделия необходимо четко уяснить для себя необходимость в его приобретении, так как ювелирные изделия надлежащего качества обмену и возврату не подлежат, и соответственно обменять его на другое изделие, законодательством не регламентировано.