Орловцам рассказали, как правильно выбрать живую ёлку

В преддверии новогодних праздников в продаже скоро появятся ели, сосны и пихты. Лучше всего покупать новогодние деревья на специализированных рынках и в питомниках. Во-первых, там проводится радиологический контроль, а во-вторых, это позволяет не стать участником незаконной вырубки молодых хвойных деревьев.

Дольше всего простоит пихта. Такое деревце будет радовать своей красотой больше двух недель. Сосна в среднем простоит 12-14 дней, а вот ель уже через 10 дней может сбросить иголки.

Ни в коем случае не стоит покупать деревце вечером, поскольку только при дневном свете можно внимательно разглядеть его и убедиться, что иголки имеют насыщенный зеленый цвет. Они не должны быть серыми или желтыми, поскольку этот признак того, что дерево было срублено давно, и как только оно попадет в теплый дом или квартиру, начнёт осыпаться.

Внимательно осмотрите деревце на наличие грибка или плесени, которые выделяют в воздух опасные для здоровья человека споры. Желательно оторвать несколько иголок и растереть их в руке. В том случае, если дерево было срублено недавно, почувствуется насыщенный аромат.

При выборе живой елки необходимо обращать внимание на ее ствол — он должен быть достаточно толстым. В среднем диаметр ствола здорового 1,5 метрового дерева должен составлять не меньше 6 сантиметров.

Помните, что продавец обязан по просьбе покупателя показать документы, а именно: договор – купли продажи или договор на поставку товара, карантинный сертификат, подтверждающий отсутствие в них карантинных объектов.

Защитникам экологии стоит иметь в виду, что новогодние елки и сосны в подавляющем большинстве были срублены в результате расчистки линий электропередач. Так что переживать, что природа пострадала — не стоит. Эти деревья все равно были бы срублены.